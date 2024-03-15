Yunus Emre Özden'in eşi bebeğini kaybetti!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor 2024'ün 13 Mart Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümünde, iletişim ödülü heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadelenin sonunda kazanan taraf kırmızı takım oldu.Rakip yarışmacılarla yaşadığı gerginlikler sebebiyle ceza üstüne ceza alan Yunus Emre Özden, canlı yayında eşinin hamile olduğunu öğrendi. Survivur Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'den müjdeli haberi aldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.'DÜNYALAR GÜZELİ KARIM'Yunus Emre sevinçten adeta havalara uçarken, takım arkadaşlarının mutluluğu da yüzlerine yansıdı. İddialı yarışmacı, 'Baba mı oluyorum, şaka mı? Dünyalar güzeli karım, Allah'ım çok şükür' dedi.'GEBELİK SONLANDI'Beria Özden, saatler sonra Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı ve bebeğini düşürdüğünü duyurdu.Sosyal medya ortamı, gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı zaten mide koruyucu vb. ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi. Bir haftadır fazla ağrılarım vb. sorunlarım dolayısıyla gebelik sonlanmıştır. Bunu eşime kendim söylemek isterdim geç öğrendiğim için kendim dikkat edemedim çok üzgünüm. Kötü düşünenlerin umarım başına gelmez.'BİLSEYDİM O İLAÇLARI KULLANMAZDIM'Yunus Emre'nin eşi, diğer paylaşımında ise 'Şu an kimseyle konuşmak istemiyorum. Baştan bilseydim o ilaçları kullanmazdım. Daha dikkatli olabilirdim. Stres olduğunu düşünüyordum. Dün sağlığım iyi olmadığı için kesinleştirip bilgi verdim. Üzgünüm bu direnci gösteremedim' mesajını yazdı.