Ünlü oyuncu kansere yakalandı!

Son olarak 'Tales of the Walking Dead' adlı yapımda rol alan ünlü oyuncu Olivia Munn, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını duyurdu. Hastaneden fotoğraflarını paylaşarak yaşadığı süreci anlatan Munn, tüm kadınları meme kanserine karşı uyardı.

'X-Men: Kıyamet', 'Haber Stüdyosu' ve 'Çılgın Ofis Partisi' gibi yapımlarda yer alan 43 yaşındaki ABD'li aktris Olivia Munn, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla meme kanserine yakalandığını açıkladı.John Mulaney ile ilişkisinden Malcolm adını verdiği oğlunu 2021'de kucağına alan Munn, hastanede çekilen fotoğraflarını yayınlayarak; "Meme kanseri teşhisi aldım. Bunu paylaşarak başkalarının kendi yolculuklarında rahatlık, ilham ve destek bulmasına yardımcı olacağımı umuyorum" diye yazdı."TÜM TESTLER NEGATİF ÇIKTI"Sözlerine, "2023 yılının Şubat ayında, sağlığım konusunda proaktif olmak amacıyla, 90 farklı kanser genini kontrol eden bir genetik test yaptırdım" şeklinde başlayan ünlü isim, yaşadıklarını şöyle anlattı:BRCA (en iyi bilinen meme kanseri geni) dahil tüm testler negatif çıktı. Kız kardeşim Sara'nın da testi negatif çıkmıştı. Aynı kış mamografim de normal çıktı. İki ay sonra bana meme kanseri teşhisi kondu. Geçtiğimiz on ay içinde dört ameliyat geçirdim, sayamayacağım kadar çok günüm yatakta geçti ve kanser, kanser tedavisi ve hormonlar hakkında hayal edebileceğimden çok daha fazla şey öğrendim."SADECE İKİ KEZ AĞLADIM""Şaşırtıcı bir şekilde, bu süreçte sadece iki kez ağladım. Sanırım ağlamak için zamanım olmadığını hissettim. Odağım daraldı ve zihnimi açık tutmamı engelleyeceğini düşündüğüm her türlü duyguyu bir kenara bıraktım. İnsanların enerjim olduğunda, giyinip evden dışarı çıkabildiğimde, küçük oğlumu parka götürebildiğimde beni görmesine izin verme eğiliminde oldum. Teşhisimi, endişeyi, iyileşme sürecini, ağrı kesici ilaçları ve hastanedeki kağıt önlükleri gizli tuttum. Bunları paylaşmadan önce nefes almam ve en zor kısımları atlatmam gerekiyordu."Kadın doğum uzmanım Dr. Thais Aliabadi'nin meme kanseri risk değerlendirme skorumu hesaplamaya karar vermeseydi, kanser olduğumu bir yıl sonra yaptıracağım mamografiye kadar öğrenemeyecektim. Doktorumun bunu yapmış olması hayatımı kurtardı. Dr. Aliabadi yaşım, ailesel meme kanseri geçmişim ve ilk çocuğumu 30 yaşından sonra doğurmuş olmam gibi faktörleri inceledi. Yaşam boyu riskimin %37 olduğunu keşfetti. Bu skor nedeniyle MRI çektirmeye gönderildim, bu da ultrasona ve ardından biyopsiye yol açtı. Biyopsi her iki göğsümde de Luminal B kanseri olduğunu gösterdi. Luminal B agresif, hızlı hareket eden bir kanserdir."10 SAATLİK BİR AMELİYATIN ARDINDAN YATAĞIMDA UYANDIM""Biyopsiden 30 gün sonra iki mememden de mastektomi (Meme dokusunun ameliyatla çıkartılması) oldum. Bir gün tamamen iyi hissederken, ertesi gün 10 saatlik bir ameliyatın ardından hastane yatağında uyandım. Şanslıydım. Kanseri, tedavi için hâlâ seçeneklerim olacak kadar zaman varken yakaladık. Bir gün bununla yüzleşmek zorunda kalabilecek herhangi bir kadın için de aynısını istiyorum. Doktorunuzdan meme kanseri risk değerlendirme skorunuzu hesaplamasını isteyin. Dr. Aliabadi, eğer skor yüzde 20'den fazlaysa 30 yaşınızdan itibaren yıllık mamografi ve meme MR'ı çektirmeniz gerektiğini söylüyor."Ünlü oyuncu kansere yakalandığını açıkladı: İki mememi de aldılar, 10 ayda 4 ameliyat oldumBu süreçte beni yalnız bırakmadıkları için arkadaşlarıma ve aileme çok müteşekkirim. John'a her ameliyatın ve ilacın ne anlama geldiğini, tedavilerin yan etkilerini ve iyileşme sürecimi araştırarak geçirdiği geceler için minnettarım. Her ameliyata girmeden önce ve uyandığımda yanımda olduğu için, gözlerimi açtığımda ilk gördüğüm şey olsun diye küçük oğlumuz Malcolm'un çerçeveli fotoğraflarını her zaman yerleştirdiği için ona minnettarım."HEMŞİRE VE DOKTORLARA TEŞEKKÜR EDERİM""En belirsiz ve bunaltıcı anlarımda bana rehberlik ettikleri için meme kanseri geçirmiş arkadaşlarıma ve beni meme kanseri geçirmiş insanlarla buluşturan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Benimle ilgilenen hemşirelere, doktorlara ve tüm hastane görevlilerine teşekkür ederim."