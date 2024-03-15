Ünlü çiftten romantik paylaşım!

Ünlü program sunucusu Mehmet Ali Erbil ile kendisinden yaşca küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın ilişkeri doludizgin devam ediyor. Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan ile fotoğraf paylaştı.'AĞIR ABİYİ OYNUYORUM''Hep Yek' serisinin sekizincisi 'Hep Yek Loto' için başrol oyuncuları Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş, Cansu Büşra Tuman, Erkan Meriç ve yapımcı-yönetmen Bilal Kalyoncu kamera karşısına geçti. Komedyen, 'Teklifi kabul etmemizdeki sebep neydi?' sorusuna, 'Bilal Kalyoncu ile bir yılda ikinci projemiz. Daha çok iş yapacağız. Bir aile gibi olduk. Senaryoları güzel yazıyorlar. Ben ağır abiyi oynuyorum bu filmde. Sürprizli bir rol. Filmin kötü adamı' yanıtını verdi.'AĞIR ABİYİ OYNUYORUM''Hep Yek' serisinin sekizincisi 'Hep Yek Loto' için başrol oyuncuları Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş, Cansu Büşra Tuman, Erkan Meriç ve yapımcı-yönetmen Bilal Kalyoncu kamera karşısına geçti. Komedyen, 'Teklifi kabul etmemizdeki sebep neydi?' sorusuna, 'Bilal Kalyoncu ile bir yılda ikinci projemiz. Daha çok iş yapacağız. Bir aile gibi olduk. Senaryoları güzel yazıyorlar. Ben ağır abiyi oynuyorum bu filmde. Sürprizli bir rol. Filmin kötü adamı' yanıtını verdi.'ONUN İLİŞKİSİNE SAYGI DUYUYORUM'Kızı Yasmin Erbil'in, 'Babamın evlenmesini istemiyorum' sözlerine komedyen, 'Kendi psikolojisiyle öyle yaklaşıyor. Babasına karşı gelmiş değil. Eninde sonunda ben ne dersem babası olduğum için saygı duyacak ve kabullenecek. Ben de onun ilişkisine saygı duyuyorum. Modern bir aileyiz ama bazı şeylerde tutucuyuz. Annesi çok iyi yetişirdi. Anne-baba ünlüyse avantaj gibi görünüyor ama aslında dezavantaj oluyor çocuk için...' açıklamasını yaptı.KALPLİ PAYLAŞIMMehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan ile birlikte fotoğraflarını kalp emojisi koyarak paylaştı. Gülseren Ceylan'dan aynı fotoğrafları kalple paylaşayarak yanıt verdi.