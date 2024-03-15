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Serpil Örümcer, şimdi de şarkılarını satıyor!

1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, geçtiğimiz aylarda maddi olarak zor günler geçirdiği için eski fotoğraflarını 200 TL'den satışa çıkararak sevenlerinden yardım istemişti. Ünlü isim, şimdi de sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile şarkılarını topladığı CD'leri satmak istediğini söyledi.

Ekleme: 15.03.2024 - 00:40 Güncelleme: 15.03.2024 - 00:45 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Serpil Örümcer, bir şirkette sekreterlik yaparken, 1967 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında finale kalarak şöhret basamaklarına ilk adımını atmıştı. Ünlü isim, 15 yaşındayken katıldığı yarışma sonrasında ise kendisine gelen teklifi reddetmeyerek şarkıcı olmuştu.

Örümcer, 'Samanyolu' şarkısıyla bir döneme damgasını vuran Berkant ile 1971'de evlenmişti. Örümcer, 'ilk aşkım' dediği Berkant'ın alkol problemi sebebiyle, meslektaşından hamileyken ayrılmıştı.

FATURALARINI ÖDEYEMİYOR

Uzun süredir zorlu bir hayat mücadelesi veren 71 yaşındaki Serpil Örümcer son haliyle hayranlarını üzmüştü. Örümcer, geçtiğimiz ocak ayında elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyemediğini söylediği bir video çekmişti.

Kendi fotoğraflarını 200 TL'den yardım amaçlı satışa çıkardığını söyleyen Serpil Örümcer, "Fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Serpil Örümcer, şimdi de şarkılarını satıyor!

"ADRESİNİZE İMZALI OLARAK GÖNDERİRİM"

'Bayan Bacak' lakaplı Serpil Örümcer, şimdi de şarkılarını bir CD'de topladığını söyleyerek satışa çıkardığını açıkladı. Sosyal medya sayfasından yeni bir video paylaşan ünlü isim, şöyle konuştu:

1970'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı ihtiyaçlarımdan ve borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum. Eğer arzu ederseniz adresinize imzalı olarak gönderirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Serpil Örümcer, şimdi de şarkılarını satıyor!


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