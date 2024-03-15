Kızılcık Şerbeti'ne göz kırptı!

Son olarak Aile dizisinde hayat verdiği Devin karakteri ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.Başarılı kariyeriyle de adından söz ettiren Serenay Sarıkaya uzun zamandır yüzü olduğu mücevher markasının çekimleri için yeniden objektif karşısına geçti.Markanın özel daveti için Güney Kore'nin başkenti Seul'da olan Sarıkaya, simsiyah parlak bir kombin yaptı. Sarıkaya başına da siyah bir bandana taktı. Sarıkaya'nın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.Ünlü isme, sosyal medya kullanıcıları "Kızılcık Şerbeti'ne mi girecek?" ve "Her halin olay" gibi yorumlarda bulundu.