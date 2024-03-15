İbrahim Tatlıses iyileştiği günü andı

İbrahim Tatlıses, 4 Mart 2011 gecesi İbo Show programının çekiminden çıktığı esnada Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanarak hastanelik oldu. 6 saat süren bir ameliyat geçiren İbrahim Tatlıses'in yoğun bakıma alınmasının ardından doktoru "Sanatçının hayati tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az." açıklamasında bulunmuştu.28 Mart 2011'de yoğun bakımdan çıkarılan Tatlıses, 6 Nisan 2011 yılında Almanya'da tedavi gördü. Ünlü türkücü sonrasında Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada en iyiler arasında bulunan beyin cerrahları tarafından tıbbi beyin operasyonu yapıldı.Tüm yaşanan kötü günleri geride bırakan Tatlıses, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:"Bugün benim ikinci doğum günüm. Bilenler bilir, 14 Mart'ta ikinci kez doğdum. Aynı zamanda bugün benim ikinci kez doğmama vesile olan ve beni yeniden hayat bağlayan doktorlarımız, sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım. Allah'ıma şükürler olsun."