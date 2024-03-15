Haluk Levent'ten anlamlı hareket!

Deprem döneminde AHBAP Derneği’yle yardımlarda bulunan Haluk Levent, son olarak Hatay’a 30’a yakın okulun yapılmasına vesile olacak.

Haluk Levent, yaptığı yeni bir iş birliği anlaşmasıyla iş arayan yetenekli gençler için hem kariyer kapılarını açacak hem de 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük zarar gören Hatay’da 30’a yakın okulun yapılmasına vesile olacak. BM, IBM ve İsviçre platformu UDAO iş birliği ile hayata geçirilecek olan projenin basın toplantısına katılan sanatçı, “Amaç iş imkânları yaratmak ve yetenekli bireyleri aynı platform çatısı altında bir araya getirerek Web3 teknolojisi sayesinde işverenler ve iş arayanlar arasında doğrudan bağlantı kurabilmek ve yetenekli kişilerin keşfedilmesini kolaylaştırmak” ifadelerini kullandı.



Levent, bu yıl en güvenilir kişi seçildiğinin hatırlatılmasına, “Halk bana jest yapmış beni seçerek. Bu durum AHBAP Derneği’nin başarısı benim değil” diye konuştu. Şarkıcı, “Yeni nesil müziği nasıl buluyorsunuz?” sorusu üzerine, “Ben gençken eski sanatçılar bizi hayıflamışlardı, ‘Bunların yaptığı müzik değil’ demişlerdi. Ben yaşadığım şeyi başkasına yaşatmak istemem, alıcısı varsa bize söylenecek söz düşmez, rap, rock müziği geçti. Rock müzik yapan isimler içi dolu parça yapmıyorlar, toplumsal olaylara ve dertlere değinmiyorlar” ifadelerini kullandı. Şarkıcı, hayatının film olacağını da sözlerine ekledi.