Demet Özdemir'in kombini olay oldu!

2022 tarihinde Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir'in evliliği kısa sürdü.Anlaşmalı boşanan ve o dönem sık sık gündeme gelen oyuncu, şimdi de aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir, Instagram sayfasından yeni fotoğraflar yayınladı.Kazak altına bikini altına benzer renkte mini şort seçen Demet Özdemir'in tarzına yorum yağdı.Kazağını çizme ile kombinleyen Demet Özdemir'e; 'Altına bir şey giymeyi uutmuşsun', 'Tarz yarım kalmış' yorumları yapıldı.