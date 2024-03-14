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Şarkısı ödüllü filmde izinsiz kullanıldı!

Dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de, Ferhat Göçer’in 'Son Aşkım' şarkısının izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı.

Ekleme: 14.03.2024 - 00:58 Güncelleme: 14.03.2024 - 00:59 / Editör: Ozge Selin
Kuru Otlar Üstüne, geçtiğimiz yılın en çok ses getiren filmlerinden biri oldu ve Nuri Bilge Ceylan imzası taşıyan filmler arasında en yüksek ilk gün açılışını gerçekleştirdi.

Merve Dizdar’ın 76. Cannes Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandğı Kuru Otlar Üstüne’de, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer’in Son Aşkım şarkısının izinsiz kullanıldı.

Şarkısı ödüllü filmde izinsiz kullanıldı!

"TÜRKİYE'NİN GERİ KALANINA NASIL ANLATACAĞIZ?"

Eser sahiplerinin, eserleri için müzik kullanıcılarına kullanım izni ve lisansı veren, mali haklarını toplayan ve toplanan telifleri eser sahiplerine dağıtan meslek birliği olan MSG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, konuyla ilgili yöneltilen soruya, "Filmi izleyen arkadaşımın bana söylemesi üzerine haberim oldu. Ben de şaşırdım. Film çok güzel, benim için gurur. Bana sorulsaydı bir şey talep etmezdim zaten. Ancak beş saniye de olsa, beş dakika da olsa mutlaka eser sahibinden izin alınması gerektiğini Nuri Bilge gibi aydın bir üstadın ekibinin biliyor olması gerekiyor. Onlar da böyle yaparsa biz Türkiye’nin geri kalanına bu konuyu nasıl anlatacağız, nasıl bilinçlendireceğiz bilemiyorum. Bu seferlik affediyorum ve seve seve veriyorum ama telif ve telife gösterilmesi gereken duyarlılık ve sorumluluk müzik ve müzisyenler adına çok önemli bir mesele" ifadelerini kullandı.

Şarkısı ödüllü filmde izinsiz kullanıldı!

Ferhat Göçer, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda ise "Bir telefon açsa şarkıyı seve seve verirdim zaten" mesajını yazdı.

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