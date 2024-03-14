Murat Cemcir'den Ahmet Kural açıklaması

Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in araları, nedeni bilinmeyen bir şekilde bozuldu. Birbirleriyle hem televizyonda hem de sinemada sayısız projede rol alan Ahmet Kural ile Murat Cemcir, sinemada ikili olmuş hatta ayrı düşünülemez hale gelmişlerdi. İki yakın dostun araları, geçtiğimiz yıl bozuldu. Öyle ki Murat Cemcir, Ahmet Kural'ın düğününe dahi katılmadı. Yaşanan bu olaylar sonrası taraflardan açıklamalar da geldi. Bu süreçte Ahmet Kural yapıcı söylemler kullanırken, Murat Cemcir ise daha keskin ve net ifadeler kullanmayı seçti. Bir zaman sonra ise iki isim sosyal medyada da birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.Son olarak Murat Cemcir, Ahmet Kural hakkında herkesi şaşırtacak bir açıklamada bulundu. Şimdilerde tiyatro oyunu ile sahnede olan Cemcir, yakın bir zaman sonra baba olacak olan eski arkadaşı için şu ifadeleri kullandı:'Bizim aramızda bir küslük yok. Ben kimseye küsmem, insanlar bana küserler. Ben dururum, sonra geri gelirler barışırlar. Ahmet geri gelmedi. Ben bazı numaralara WhatsApp'a girip bakmıyorum. WhatsApp'ta engelli değil. Ahmet benim çok sevdiğim eski bir arkadaşım. Bundan sonra da eskide kalacak. Güzel şeyler, güzel maceralar yaşarsın sonra bir gün biter. İnsanlar hayatımıza girerler, sonra giderler. Hayat böyle bir şey yani. Yolların tekrar kesişmesine gerek yok kardeşim.'Murat Cemcir'in yapmış olduğu bu son açıklamadan; aslında Ahmet Kural'a küsmediği ancak barışmak için de bir adım atmadığı, aksine Ahmet Kural'ın barışmak için gelmesini beklediği ortaya çıkmış oldu.