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Gökhan Özen'den kötü haber!

2000’li yıllara damga vuran isimlerden şarkıcı Gökhan Özen, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. İzmir konserinden sonra rahatsızlandı.

Ekleme: 14.03.2024 - 09:09 Güncelleme: 14.03.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Popüler olan şarkılarıyla bir döneme damga vuran Gökhan Özen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimlerden.

Şarkıcı bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Özen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İzmir konserinin ardından üç gündür bir enfeksiyon geçirdiğini açıkladı.

İmza günü yasak

Şarkıcı, doktorunun imza gününde yüzlerce kişiyle temas kurmasını yasakladığını da belirtti. Özen sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

Gökhan Özen'den kötü haber!

"3 gündür ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum"

"İzmir konserinin ardından son 3 gündür ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum.

Doktorlarımızdan kesin bir uyarı aldım. İmza gününde yüzlerce kişi ile temas kurmam artık yasaklandı.

Kuruçeşme konserlerinde de yaşadığım bu enfeksiyonların salgın hastalıklardan kaynaklandığını ve temasla bulaştığını açıkladılar.

2. kez oldu

Konserlerimden sonra sevenlerimle saatlerce foto çektirmeyi severek ve zevkle yapıyorum. Ama konser sonrası terim soğumadan gerçekleşen bu kulis seanslarında en az saatlerce yüzlerce kişi ile temas halinde olmanın beni 2. kez yataklara düşürdüğü günlerde doktorlarımdan kesin talimat var, bu temasları üzülerek sonlandırıyoruz."

Gökhan Özen'den kötü haber!
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