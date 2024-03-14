Ece Çeşmioğlu'ndan mutlu aile pozu...

Şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çiftinin öncesi sonrası pozu gündem oldu.

Mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022 yılının mart ayında da ilk çocuklarına kavuşmuştu. Çift, kızlarına Zeynep adını vermişti.Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ve şimdilerde ikinci kez anne baba olmaya hazırlanan çiftten yeni bir paylaşım geldi.İlk olarak kızları Zeynep doğmadan önce çekilen fotoğrafı paylaşan ve 'Öncesi' notunu düşen ünlü oyuncu, ardından eşi ve kızıyla objektif karşısına geçerek 'Sonrası' notunu ekledi.