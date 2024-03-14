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Demet Akbağ'dan Zafer Çika paylaşımı...

Yapımcı Zafer Çika, 13 Mart 2019 tarihinde İzmir'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Eşi ve oğlu Ali'nin babasının vefatının ardından beş yıl geçmesine rağmen acısı hâlâ çok taze olan oyuncu Demet Akbağ, Çika'nın ölüm yıl dönümünde duygu yüklü bir paylaşıma imza attı.

Ekleme: 14.03.2024 - 00:54 Güncelleme: 14.03.2024 - 00:57 / Editör: Ozge Selin
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, 2019 yılında Çeşme’ye seyir halindeyken, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Bulunduğu araç şarampole devrilen Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Zafer Çika'nın naaşı, 14 Mart 2019'da öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çeşme Alaçatı Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Demet Akbağ'dan Zafer Çika paylaşımı...

SONSUZLUK İŞARETİ VE SİYAH KALP!

20 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin tarifsiz acısını yaşayan usta oyuncu, sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu.

Demet Akbağ'dan Zafer Çika paylaşımı...

Usta sanatçı, Zafer Çika'nın ölümünün 5'inci yıl dönümünde, Instagram hesabından sonsuzluk işaretiyle birlikte siyah bir kalp yayınladı.

Demet Akbağ'dan Zafer Çika paylaşımı...

MİLANO'DA EVLENDİLER

Zafer Çika ile Milan-Galatasaray maçını seyretmeye gittikleri Milano'da 19 Eylül 1999 tarihinde nikâh masasına oturan Demet Akbağ'ın, bu evlilikten Ali (24) isminde bir oğlu bulunuyor.

Demet Akbağ'dan Zafer Çika paylaşımı...
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