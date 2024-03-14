Demet Akbağ'dan Zafer Çika paylaşımı...

Yapımcı Zafer Çika, 13 Mart 2019 tarihinde İzmir'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Eşi ve oğlu Ali'nin babasının vefatının ardından beş yıl geçmesine rağmen acısı hâlâ çok taze olan oyuncu Demet Akbağ, Çika'nın ölüm yıl dönümünde duygu yüklü bir paylaşıma imza attı.