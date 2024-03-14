Bengü'den estetik açıklaması!

Ünlü şarkıcı Bengü, Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in hamleleri sonrası gündeme gelen estetik konusu hakkında konuştu. Haftalardır en çok konuşulan konular arasında yer alan erkeklerin 'estetik' yaptırması ile ilgili fikirlerini açıklayan Bengü, şöyle konuştu:"Herkesin kendi düşünceleri var ama yaptırmasalar daha iyi olur. Estetiğe karşı değilim ama erkeklerde pek güzel durmuyor"BENGÜ RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAHNEDEÜnlü şarkıcıya yaklaşan Ramazan Bayramı'yla ilgili de soru yöneltildi. "Tatil planları yapıldı mı?" sorusu sorulan ünlü şarkıcı Bengü, "Tatil planımız yok, bayramda çalışıyor olacağım" cevabını verdi.