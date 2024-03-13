Ünlü yapımcı hayatını kaybetti!

'Kapıcılar Kralı', 'Köşeyi Dönen Adam', 'Piano Piano Bacaksız', 'Maden', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Sensiz Yaşayamam' ve 'Namus Borcu' gibi Türk sinemasında iz bırakan filmlerin yapımcılığını üstlenen Arif Keskiner'den acı haber geldi.'KOCA BİR DEVİR BİTTİ'Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Almula Merter, 'Koca bir devir bitti... Işıklarda uyu. Yattığın yer incitmesin Arif Keskiner' mesajı ile ünlü yapımcının hayatını kaybettiğini paylaştı.'BİR ÇINARIMIZI DAHA KAYBETTİK'Yeşilçam efsanelerinden Filiz Akın, 'Oyuncu, senarist, yazar bir çınarımızı daha kaybetmişiz' sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.'ÇİÇEK GİBİ ADAMDI'Belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk, 'Sinemacı-yapımcı Arif Keskiner'i kaybettik.. 40 yıllık dostumdu. Binlerce dostu vardı zaten. Çokça sinemaseverin de hocasıydı.. Abi yarısıydı çokklarımız için.. Ünlü mü ünlü Çiçek Bar kurucularındandı.. Çiçekkkk gibi adamdı zaten.. Çok üzgünüm' ifadelerini kullandı.'CAN AĞABEYİMİZİ KAYBETTİK'Bir diğer oyuncu Menderes Samancılar da 'Can ağabeyimiz Arif Keskiner'i kaybettik' mesajı ile duygularını ifade etti.ARİF KESKİNER KİMDİR?1938'de Adana'nın Osmaniye ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Osmaniye'de okudu. İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni ve İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nu bitirdi. Bir süre arkadaşı Yılmaz Güney'le çalıştıktan sonra Ağaoğlu Yayınevi'nin müdürlüğünü yaptı. İsveç'te muhabirlik yaptıktan sonra Türkiye'ye döndü.Yaklaşık 50 fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. 'Kapıcılar Kralı', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Maden' ve 'Köşeyi Dönen Adam' gibi filmlerin prodüktörlüğünü yaptı. 'Yılanı Öldürseler' ve 'Piyano Piyano Bacaksız' filmlerinin senaryo ekibinde bulundu. Sıraselviler'deki yazıhanesinde, herkesin Çiçek Bar ya da Arif'in Yeri dediği, tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak mekanı Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açtı.