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Ünlü çift aşk tazeledi

Sibil Çetinkaya ile geçen yaz aşk yaşamaya başladığı Şükrü Özyıldız, Sri Lanka, Yunanistan, İtalya ve İsviçre’den sonra geçenlerde rotayı Katar’a çevirdi. İkili, kızgın kumlarda aşk tazeledi.

Ekleme: 13.03.2024 - 09:01 Güncelleme: 13.03.2024 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
'Ekşi Elmalar', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Şeref Meselesi', 'Jet Sosyete', 'Akıncı', 'Masumlar Apartmanı' ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşadığı geçtiğimiz yaz ortaya çıkan Özyıldız, önceki aylarda sevgilisiyle Bebek'te görüntülenmişti. İkili, "Bizde her şey yolunda, her şey bildiğiniz gibi" diyerek ilişkilerinin iyi gittiğini ifade etmişti.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Aşkları tam gaz devam eden ikiliden Sibil Çetinkaya, son olarak 591 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından Şükrü Özyıldız'ın doğum gününü kutlamıştı.

Ünlü çift aşk tazeledi

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN AŞKIM"

Birlikte çekilen pozlarını ilk kez paylaşan Çetinkaya, gönderisine; "Geldiğin yere ışık getiriyorsun. İyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun aşkım" notunu yazmıştı.

ÇÖLDE ROMANTİZM

Sibil Çetinkaya ile Şükrü Özyıldız, Sri Lanka, Yunanistan, İtalya ve İsviçre’den sonra geçenlerde rotayı Katar’a çevirdi. Çift, GQ Türkiye’nin düzenlediği MotoGP yarışını izledi.

İkili, fırsatını bulunca kendilerini çöle attı ve kızgın kumlarda aşk tazeledi.

Ünlü çift aşk tazeledi
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