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Nurseli Aksoy veterinerde yaşananları anlattı

Kedisini tedavi için götürdüğü veterinerde ölüm haberini alarak sinir krizi geçiren Nurseli Aksoy, yaşanan olayı anlattı. Kendisine saldırıldığını iddia eden sosyal medya fenomeni Aksoy, veterinerdeki yetersiz bakım gerekçesiyle şikayetçi olduğunu belirtti.

Ekleme: 13.03.2024 - 00:40 Güncelleme: 13.03.2024 - 00:43 / Editör: Ozge Selin
Nurseli Aksoy, kedisini tedavi için Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bir veterinere götürmüş ve yetersiz bakım nedeniyle öldüğünü iddia ederek sinir krizi geçirmişti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kendisine bir çalışanın tokat attığını savunan Aksoy, daha sonra olayın kavgaya dönüştüğünü ve veteriner kliniğinden şikayetçi olduğunu belirtti.

"ORADAKİ HAYVANLAR LEŞ GİBİYDİ"

Veterinerde kedisinin rutin bakımlarının dahi ihmal edildiğini iddia eden Aksoy, "Damar yolu açılarak tedaviye başlayacağını belirttiler. Ön ödemeyi yaptıktan sonra kedimi ameliyata aldılar. Ertesi gün ameliyatın ardından kalça kemiği ve bacağının kırık olduğunu, kedimin daha iyi olacağını söylediler. Biz her gün görmeye gidiyorduk, oradaki hayvanlar da leş gibiydi. Kedinin aslında bize ishal olduğunu söylediler. Sürekli pedini değiştiriyoruz ama yine de kötü bir görüntüye sahip oluyor dediler. Ama hiçbir zaman değiştirmiyorlarmış" dedi.

Nurseli Aksoy veterinerde yaşananları anlattı

"SADECE BİR GÜN BİZDE KALDI"

"Kamera kayıtlarına bakmak istedim" diyen Aksoy, "Gerçekten sürekli çevresinde kanlar vardı. Temizleseler belli olurdu zaten. Bize hayvanı bir günlüğüne eve götürebilirsiniz hem ortam değişir dediler. Her şeyini aldık eve getirdik. Sadece bir gün bizde kaldı. Ertesi gün götürdüğümüzde hayvanın öldüğünü bize aradığımızda söylediler. Zaten götürdüğüm gün dedim ki, 'kalçasında dışkı vardı'. 'Burada göz önünde bulunmamış bu bizim hatamız, ücrette indirim isteyebilirsiniz' dediler. Ben de bunu istemediğimi hayvanıma iyi bakılmasını istediğimi söyledim" şeklinde konuştu.

Nurseli Aksoy veterinerde yaşananları anlattı

"BANA TOKAT ATTIKTAN SONRA KAVGA BAŞLADI"

Nurseli Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

Ben bu kadar şikayette bulunduktan sonra ertesi gün hayvanım öldü. Ve bunu ben aradıktan sonra söylüyorlar. Ben arayıp Missy’i görmek istiyorum dedikten sonra bana kedinin öldüğünü size nasıl söyleyeceğimiz konusunda hemfikir olamadık diye olayı bu şekilde kapatıp kedimi bana pede sarılı verdiler. Hayvanımın nasıl öldüğü ile ilgili bilgi almak için Hüseyin Bey ile görüşmek istedim. Gittiğini söylediler. Bana birisi bilgi versin dediğimde ‘e öldü ne yapabiliriz?’ dediklerinde insan istemsizce o sinir haliyle ben üstlerine yürüdüm. Ben üstlerine yürüdükten sonra oradaki sarışın adam bana tokat attı. Bana tokat attıktan sonra kavga başladı.

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