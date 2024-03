Nil Karaibrahimgil sevenleriyle buluştu...

Çocukların ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği “Kanatların Var Ruhunda” ve yeni plağı “Tek Taşımı Kendim Aldım”ın lansmanı renkli anlara sahne oldu. Nil Karaibrahimgil kendisi için müziğin her zaman yazarlığa galip geldiğini, çünkü bu şekilde kendini daha rahat ifade edebildiğini söyledi. Hayranları tarafından ünlü sanatçıya getirilen hediyeler de dikkat çekti.Notaların işli olduğu özel ceket, isminin yazılı olduğu el yapımı bileklik ve çocuklar tarafından yapılmış onlarca resim imza sırasında Nil Karaibrahimgil’e hediye edildi. Bir hayranı fotoğraf çektirirken Nil’e sarılıp “En sevdiği ünlüyle yan yana geldiğim için çok mutlu ve heyecanlıyım” diyerek göz yaşlarına hakim olamadı."MÜZİK, YAZARLIĞA GALİP GELİYORKitap ve plaklarını imzalamadan önce sevenlerine kısa bir konuşmayla teşekkür eden Karaibrahimgil, “İmza günleri benim için çok kıymetli. Konserlerde de bir araya geliyoruz ama böyle göz göze bakma imkanı pek olmuyor” dedi. Yazmayı çok sevdiğini belirten Karaibrahimgil, “Ancak müzik her zaman için yazıya göre biraz daha galip geliyor. İstediklerimi, içimden geçenleri müzikle anlatasım geliyor hep. Ancak baktığınız zaman bugün 4 kitap oldu. Dördüncü kitabımın imza günündeyiz. Yeni bir kitap veya yeni bir albüm gelir mi, şu an bilemiyorum” diye konuştu."İLHAM KAYNAĞIM İÇİMİZDEKİ ÇOCUKLAR"Gerek müzisyenliğinde gerekse yazarlığında ilham kaynağının çocuklar ve “içimizdeki çocuklar” olduğunu kaydeden Karaibrahimgil, “Bu durum beni çok mutlu ediyor, çünkü çocuklar her şeyin gerçeğini o kadar güzel görüyorlar ve hissettiriyorlar ki insana… Bu nedenle çocukları kazanmak çok daha zor. Bugün imza günüme gelenlerin de çoğu çocuk. Eğer onları kazanabilmişsem ne mutlu bana” dedi."MÜZİSYENLİĞİ YAZARLIĞA TERCİH EDERİM"Çocuklar açısından müzisyenliği yazarlığa tercih ettiğini ifade eden Karaibrahimgil, “Çocuklara en kolay ulaşan şey müzik ve dans. Oğlum Aziz Arif de aynı şekilde. Oğluma bu aralar bir şeyler okutmak çok zor ama her zaman müziğe daha yakın. Dolayısıyla çocuklar için müzisyenliği yazarlığa tercih ederim” ifadelerini kullandı.