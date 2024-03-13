Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşayan Yiğit Poyraz, Survivor mücadelesi ile gündemden düşmüyor. Survivor'da işlediği suçla dikkat çeken Yiğit Poyraz görülmemiş bir ceza aldı.Dominikli bir ailenin evine gizlice girerek elindeki çuvala ne bulduysa doldurduğu ortaya çıkan Poyraz'ın hırsızlık yapmasına Acun Ilıcalı çok kızdı.Ilıcalı; 'Adam normal şartlarda zaten polise gidecek ve polis gelip Poyraz'ı alacaktı. Normalde Poyraz'ın mahkemesi olacaktı. Ziyarete falan gidecektik. Müdahale ettik.' dedi.10 ödülden yararlanmama cezası alan Poyraz hakkında Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi.Ünlü şovmen, müstakbel damadını korudu ve 'Poyraz Robert Koleji, Boğaziçi mezunu. Gayet saygın bir aileden geliyor.İnsan açlıkla her şeyi yapar ki sadece tek başına yapmamış. Bu kadar üzerine gitmesinler.' dedi.