  • USD: 32,12 - 32,18
  • EURO: 34,97 - 35,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Müstakbel damadını korudu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşayan Survivor'ın iddialı ismi Yiğit Poyraz, bu defa işlediği suçla adından söz ettirdi.

Ekleme: 13.03.2024 - 08:42 Güncelleme: 13.03.2024 - 08:44 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşayan Yiğit Poyraz, Survivor mücadelesi ile gündemden düşmüyor. Survivor'da işlediği suçla dikkat çeken Yiğit Poyraz görülmemiş bir ceza aldı.

Acun Ilıcalı'yı kızdırdı

Dominikli bir ailenin evine gizlice girerek elindeki çuvala ne bulduysa doldurduğu ortaya çıkan Poyraz'ın hırsızlık yapmasına Acun Ilıcalı çok kızdı.

"Poyraz'ın mahkemesi olacaktı"

Ilıcalı; 'Adam normal şartlarda zaten polise gidecek ve polis gelip Poyraz'ı alacaktı. Normalde Poyraz'ın mahkemesi olacaktı. Ziyarete falan gidecektik. Müdahale ettik.' dedi.

10 ödülden yararlanmama cezası alan Poyraz hakkında Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi.

"Gayet saygın bir aileden geliyor"

Ünlü şovmen, müstakbel damadını korudu ve 'Poyraz Robert Koleji, Boğaziçi mezunu. Gayet saygın bir aileden geliyor.

"Bu kadar üzerine gitmesinler'

İnsan açlıkla her şeyi yapar ki sadece tek başına yapmamış. Bu kadar üzerine gitmesinler.' dedi.

Müstakbel damadını korudu
Seçimlere sayılı gün kaldı! Yasaklar perşembe günü başlıyor
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Hakkari mitinginde istihdam müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da konuşuyor
CHP’li Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse’den ilk yardım şovu: Beni tanıdın mı!
YSK net rakamları verdi! Tüm rakamlar belli oldu
can kaybı 31 bin 490'a yükseldi
Cani anne Eylem Tok ve katil oğlu ABD'ye kaçmıştı! Baba Bülent Cihantimur için savcılık harekete geçti: Hesap vakti
NATO'dan Türkiye'ye övgü! 'Yatırım çabaları önemli'
CHP'nin 'Kapatacağız' dediği İstanbul Havalimanı rekor kırıyor: Sadece 2 ayda 12 milyona dayandı
Bakan Şimşek müjdeli haberi duyurdu! Ülke tarihinin en yüksek avro ihracatı gerçekleştirildi
İstanbul Kurum'la yeniden doğuyor! Müjdeyi verdi: 4 ilçeyi birbirine bağlayacak
CHP'li üyeler DEM'leniyor! Skandal üstüne skandal...
Geçmiş vaatleri sorulunca yine çuvalladı! Bir ‘Hatırlamıyorum’ vakası daha!
Ekrem İmamoğlu yine yalana başvurdu! İstanbul’da musluklardan su içilebildiğini iddia etti
Skandal resmen belgelendi! Mansur Yavaş'ın prensi, PORTAŞ'ı batırdı!
Bağdat'ta büyük zirve! Dünyada gündem oldu: Dönüm noktası...
Türkiye - Irak güvenlik görüşmeleri sonuç bildirisi yayınlandı! 7 madde tek hedef: Terör örgütü PKK bitecek! Bağdat yönetimi yasaklı örgütler listesine aldı
Durun siz abla kardeşsiniz! İmamoğlu'nu hedef aldı: 'Kefalet koyduk yamuk çıktı!'
CHP'de kavga büyüyor: Saz öpmekle Alevi olamazsın!
Kara para trafiğinde yeni detaylar | Parayı getiren isim belli oldu! İmamoğlu 'kayıt dışı para' itirafını yineledi: Türkiye'de olan şeyler bunlar
TikTok yasağına ilk hamle! Ulusal güvenlik tehdidi olarak görülüyor

TikTok yasağına ilk hamle! Ulusal güvenlik tehdidi olarak görülüyor

WhatsApp'a yeni gizlilik özelliği! Gizli kod oluşturma nasıl yapılır?

WhatsApp'a yeni gizlilik özelliği! Gizli kod oluşturma nasıl yapılır?

Deprem uzmanı Görür'den korkutan uyarı: İstanbul uzatmaları oynuyor

Deprem uzmanı Görür'den korkutan uyarı: İstanbul uzatmaları oynuyor

İslam Memiş uyardı: 20 Mart'tan sonra...

İslam Memiş uyardı: 20 Mart'tan sonra...

'Milli Enerji'de tam gaz! O ilimizde petrol heyecanı! İstihdam yaratacak, ekonomiye katkı sağlayacak

'Milli Enerji'de tam gaz! O ilimizde petrol heyecanı! İstihdam yaratacak, ekonomiye katkı sağlayacak

Köpekten kaçarken bacağı kırıldı! Yüksek miktarda tazminat kazandı

Köpekten kaçarken bacağı kırıldı! Yüksek miktarda tazminat kazandı