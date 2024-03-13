Göksel: Çalışma aşkımı annemden aldım!

İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu'nda gerçekleşen konserde Özlem Kaya imzalı iki farklı kostüm tercih eden Göksel, kendi yazdığı ve yorumladığı hitlerinden oluşan repertuarı ile konuklarına müzik ziyafeti sundu."SAHNE BENİM EVİM"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında sahnede olmaktan çok mutlu olduğunu ve çalışma aşkını her zaman kendisini destekleyen annesinden aldığını belirten sanatçı, "Annemin çalışan bir kadın olma hayallerini fazlasıyla gerçekleştirmekten gururluyum. Sahnem benim bir ömür emek verdiğim evim ve sizi ağırlamak çok güzel" dedi.