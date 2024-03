Ezgi Mola: 'Oğlum birebir bana benziyor'

Mayıs 2023'te işletmeci Mustafa Aksakallı ile dünyaevine giren Ezgi Mola, Kasım ayında oğlu Can'ı kucağına almıştı. Önceki gün Kuruçeşme'de görüntülenen Mola, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oğlu ile ilgili konuşan Mola, "Can benim 72 günlük halime benziyor" dedi.

Uzun süredir aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti. Sürpriz nikahtan kısa süre sonra hamile olduğunu açıklayan Mola, 24 Kasım'da ilk bebeği Can'ı kucağına almıştı.Ezgi Mola, önceki gün Kuruçeşme'de sahibi olduğu bir mekanda görüntülendi. 3,5 aylık oğlu Can’ı da yanına alan oyuncu, güzel havanın keyfini çıkardı. Oğlu uyurken muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, “Can daha evdeyken uyudu. Güzel bir hava var. Güneşi görünce çıkalım dedik. Hiç gitmediğim bir mekâna gelmek istedim. Çok güzel bir yer çok hoşuma gitti. Tavsiye ediyorum yemekleri mükemmel” diyerek espri yaptı.Anneliğin güzel geçtiğini ifade eden Mola, "Hayatımda pek bir şey değişmedi. Herkesin söylediği uyku düzeni oluyor. Ben biraz da gece yaşayan biriydim. O yüzden çok sıkıntım olmuyor. Onun ritmine göre ayak uydurabiliyorum. Öğüt vermek istemem ama ne olacak ki; bir sene... Onun hatırına çiğ tavuk yeriz. Kendime oyun arkadaşı buldum. Onunla oynamak eğlenmek çok güzel. 3 aylık bir bebek gibi görüyorsunuz ama her şeyi anlıyor" şeklinde konuştu."Can kime benziyor?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, şu ifadeleri kullandı:İlk doğduğunda tamamen Mustafa’ydı. Şimdi bana da benzemeye başladığını söylüyorlar. Gözlerini çok benzetiyorlar. Annem benim 72 günlük fotoğrafımı gösterdi, birebir bana benziyor. Ama ikimize de benziyor. İyi bir karışım, güzel bir çalışma.Ünlü isim, bir süre daha setlerden uzak kalacağını söyledi. Bebeğiyle ilgilenmek istediğini söyleyen Mola, “Şimdilik iş yapmak istemiyorum. Reklam çekimlerim devam ediyor. Orada set hevesimi de alıyorum. O yüzden dizi ya da film gibi bir şey çok erken” diye konuştu.Ezgi Mola: Oğlum Can birebir bana benziyorŞimdilik bakıcı tercih etmediğini belirten Ezgi Mola, “Zamanla ihtiyacımız olacak. Daha fazla sete gitmem gereken zamanlar da olacak. Şu an annem yardım ediyor. Düzenli yanımda olması gereken biri olacak” dedi.Yakın dostu ve meslektaşı Merve Dizdar’ın Cihan Ayger ile ilişkisi hatırlatılan Mola, “O benim canım. Hem sette gelemiyor. Çocuğun güncel halini atıp duruyorum. Bir ay oldu herhalde görmeyeli. Onun adına çok mutlu oluyorum. Merve mutluluğu en çok hak eden insanlardan biri, melek gibi bir insan Merve'ciğim” diyerek arkadaşı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.Uzun bir süredir Enis Arıkan ile aralarının bozuk olduğu Ezgi Mola, bu konu hakkında konuşmak istemeyerek; “O konuda bir şey söylemek istemem” demekle yetindi.