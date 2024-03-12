Yeşilçam efsanesi entübe mi edildi?

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalarda yer edinen Bahar Öztan'ın önceki gece yoğun bakıma kaldırıldığı ve entübe edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın yoğun bakıma kaldırılmasının ardından entübe edildiği öne sürüldü.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak, Habertürk'e konuştu. Çolak, şunları söyledi:Geçtiğimiz aylarda Bahar Öztan; "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul'a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var" demişti.