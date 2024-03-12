Tuğba Özay'ın tarzı yine konuşuldu!

Şehrin gürültüsünden ve kalabalığından kaçıp doğaya sığınan Tuğba Özay, en son karavan hayatına geçmişti.Özay, bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi. Oyuncu ilginç sahne kıyafetini 2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.Oyuncu paylaşımını, "Ramazan’a girmeden harika bir sahne performansı oldu bizim için... Artık Ramazan sonrası yine bomba gibi kostümler ve sahneler bizi bekler" notuyla paylaştı. Ünlü ismin tarzı sosyal medyanın diline düştü. Takipçileri ünlü ismin paylaşımına yorum yağdırdı.Takipçileri "Yine bir şeyler eksik", "Dekolte olay" "Kumaşı mı yetmemiş?", "Farklı bir kostüm" gibi yorumlar yaptı.