  • USD: 31,94 - 32,00
  • EURO: 34,94 - 35,01
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tuğba Özay'ın tarzı yine konuşuldu!

Manken, oyuncu, şarkıcı ve sunucu Tuğba Özay bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ekleme: 12.03.2024 - 08:49 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
Şehrin gürültüsünden ve kalabalığından kaçıp doğaya sığınan Tuğba Özay, en son karavan hayatına geçmişti.

Özay, bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi. Oyuncu ilginç sahne kıyafetini 2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.

"Ramazan’a girmeden"

Oyuncu paylaşımını, "Ramazan’a girmeden harika bir sahne performansı oldu bizim için... Artık Ramazan sonrası yine bomba gibi kostümler ve sahneler bizi bekler" notuyla paylaştı. Ünlü ismin tarzı sosyal medyanın diline düştü. Takipçileri ünlü ismin paylaşımına yorum yağdırdı.

Takipçileri "Yine bir şeyler eksik", "Dekolte olay" "Kumaşı mı yetmemiş?", "Farklı bir kostüm" gibi yorumlar yaptı.

Tuğba Özay'ın tarzı yine konuşuldu!
Başkan'dan mesaj! İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy...
Adana Büyükşehir'de skandal! Cumhurbaşkanının şehitler için taziye mesajını paylaştı, işten çıkarıldı
İstanbul'da MAHZEN-10 Operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi
CHP'li belediye borca battı! Araçlar bağlandı, hesaplar bloke oldu
Fransız gazetesinden iğrenç provokasyon! Gazzelilerin kıtlıkla mücadelesini küçümseyen karikatür!
Özgür Özel geldi, parti dağıldı! Tamı tamına 120 bin istifa
CHP'de Burcu Köksal ile Ekrem İmamoğlu kavgasının bilinmeyenleri! Canlı yayında tek tek anlattı..
Başkent 'Yavaş Yavaş' çöküyor! İstanbul gibi Ankara'da da metrolar arızalandı
Fazka 'DEM' hazımsızlık yapmış! Savunma sanayimizi hedef aldı
Paralar nereden geldi nereye gitti
Dünyanın gözleri önünde soykırım! Katil İsrail yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
Özgür Özel kontrolü kaybetti! Bu sefer de Alevi-Sunni ayrımı yaptı
ABD'li yazar Müslüman oldu! İsrail'in saldırılarına verdiği tepkiyle ses getirmişti...
Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı! Teröristle görüşen avukattan akla ziyan açıklama
Murat Kurum gençlerin evine misafir oldu: Mutfağa girdi menemen yaptı!
CHP'den kirli para trafiğine 'bağış' süsü: AK Partili isimden algı operasyonlarına yanıt!
6 ilde 'Mahzen-9' operasyonu! 6 organize suç örgütü çökertildi
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...
Ankara Sincan'da EGO otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Özgür Özel'den büyük gaf! 'Bu ramazanda 30 ramazan var'
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'nin konuştuğu kazayla ilgili yeni detaylar: Eylem Tok delil karartmak için olay yerine gitti

Türkiye'nin konuştuğu kazayla ilgili yeni detaylar: Eylem Tok delil karartmak için olay yerine gitti

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! En yüksek banka promosyonu veren belli oldu: Hangi banka kaç TL veriyor?

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! En yüksek banka promosyonu veren belli oldu: Hangi banka kaç TL veriyor?

Tiktok kullanıcılarına kötü haber! Yasaklanıyor mu?

Tiktok kullanıcılarına kötü haber! Yasaklanıyor mu?

50 yıldır su içmiyor! Bakın sadece ne içiyormuş...

50 yıldır su içmiyor! Bakın sadece ne içiyormuş...

'Sesim kısıldı' diyerek gitti doktorları şaşkına çevirdi! Boğazından öyle bir şey çıktı ki...

'Sesim kısıldı' diyerek gitti doktorları şaşkına çevirdi! Boğazından öyle bir şey çıktı ki...