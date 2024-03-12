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Survivor Poyraz'a büyük ceza! Poyraz diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acil Durum Konseyi toplanmıştı, Survivor Poyraz ne yaptı?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da sular durulmuyor. 56. bölümde acil durum konseyi düzeleyen Acun Ilıcalı, "Akıl tutulması yaşadım" dediği olayı ve Poyraz'a verilen cezayı açıkladı. Peki, Survivor yarışmacısı Poyra ne yaptı, cezası ne?

Survivor Poyraz'a büyük ceza! Poyraz diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acil Durum Konseyi toplanmıştı, Survivor Poyraz ne yaptı?
Ekleme: 12.03.2024 - 10:23 Güncelleme: 12.03.2024 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da tansiyon bir dakika bile düşmüyor.

11 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelen 56. bölümde ise Acun Ilıcalı, Poyraz'ın gerçekleştirdiği bir olay nedeniyle acil durum konseyi düzenledi.

'Yıllarca Survivor çektim. Fakat aklımı, hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı. Ve konunun muhattabı Poyraz! Akıl tutulması yaşadım. Sana Survivor tarihinin görmediği, yaşanmamış bir ceza vereceğiz' diyen Acun Ilıcalı, olayın detaylarını açıkladı.

Survivor Poyraz'a büyük ceza! Poyraz diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acil Durum Konseyi toplanmıştı, Survivor Poyraz ne yaptı?

DOMİNİKLİ BİRİNİN EVİNDEN YİYECEK ALMIŞ

Ilıcalı, mavi takımdan Poyraz'ın Dominikli birinin evine girerek yiyecek ve içecek aldığını öğrendiklerini 'Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vericez. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, ben de varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz' şu sözlerle açıkladı.

Survivor Poyraz'a büyük ceza! Poyraz diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acil Durum Konseyi toplanmıştı, Survivor Poyraz ne yaptı?

POYRAZ 10 ÖDÜLDEN MEN EDİLDİ

Takımdan diğer erkek yarışmacılar olaya dahil olduklarını söyleyince Poyraz'ın cezası 10'a düşürüldü.

HAKAN HARİÇ MAVİ TAKIM ERKEKLERİ VE AYSU'YA CEZA

Hakan Hatipoğlu hariç diğer mavi takımın erkek yarışmacılarına 3'er ödül cezası verildi. Batuhan'a ise sonradan dahil olduğu için 2 ödül cezası verildi. Aysu'da ev konusunda yardım ettiği için 4 ödülden men cezası aldı.

Survivor Poyraz'a büyük ceza! Poyraz diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acil Durum Konseyi toplanmıştı, Survivor Poyraz ne yaptı?
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