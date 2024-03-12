Survivor Poyraz'a büyük ceza! Poyraz diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acil Durum Konseyi toplanmıştı, Survivor Poyraz ne yaptı?

Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da tansiyon bir dakika bile düşmüyor.11 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelen 56. bölümde ise Acun Ilıcalı, Poyraz'ın gerçekleştirdiği bir olay nedeniyle acil durum konseyi düzenledi.'Yıllarca Survivor çektim. Fakat aklımı, hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı. Ve konunun muhattabı Poyraz! Akıl tutulması yaşadım. Sana Survivor tarihinin görmediği, yaşanmamış bir ceza vereceğiz' diyen Acun Ilıcalı, olayın detaylarını açıkladı.DOMİNİKLİ BİRİNİN EVİNDEN YİYECEK ALMIŞIlıcalı, mavi takımdan Poyraz'ın Dominikli birinin evine girerek yiyecek ve içecek aldığını öğrendiklerini 'Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vericez. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, ben de varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz' şu sözlerle açıkladı.POYRAZ 10 ÖDÜLDEN MEN EDİLDİTakımdan diğer erkek yarışmacılar olaya dahil olduklarını söyleyince Poyraz'ın cezası 10'a düşürüldü.HAKAN HARİÇ MAVİ TAKIM ERKEKLERİ VE AYSU'YA CEZAHakan Hatipoğlu hariç diğer mavi takımın erkek yarışmacılarına 3'er ödül cezası verildi. Batuhan'a ise sonradan dahil olduğu için 2 ödül cezası verildi. Aysu'da ev konusunda yardım ettiği için 4 ödülden men cezası aldı.