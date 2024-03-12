  • USD: 31,94 - 32,00
  • EURO: 34,94 - 35,01
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Müjde Uzman'ın o pozlarına beğeni yağdı

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Alev rolüyle alkış toplayan güzel oyuncu Müjde Uzman, iddialı pozlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Ekleme: 12.03.2024 - 09:02 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Ekranların şu ısıralar reyting rekorları kıran dizilerinden Kızılcık Şerbeti’nde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör ile birlikte rol alan Müjde Uzman, hayat verdiği Alev karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.

Önceki gün bir davete katılan ünlü oyuncu, kıyafetiyle beğeni topladı. Beyaz renkte bir kıyafet giyen güzel oyuncuya yorum yağdı.

Müjde Uzman'ın o pozlarına beğeni yağdı

Kuğu gibi

Saten kıyafeti ile kuğular gibi olan Uzman, programdan paylaşımlar yaptı. Güzel oyuncu pozlarıyla büyük beğeni topladı.

Müjde Uzman'ın o pozlarına beğeni yağdı
İstanbul'da MAHZEN-10 Operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi
Adana Büyükşehir'de skandal! Cumhurbaşkanının şehitler için taziye mesajını paylaştı, işten çıkarıldı
CHP'li belediye borca battı! Araçlar bağlandı, hesaplar bloke oldu
Fransız gazetesinden iğrenç provokasyon! Gazzelilerin kıtlıkla mücadelesini küçümseyen karikatür!
Özgür Özel geldi, parti dağıldı! Tamı tamına 120 bin istifa
CHP'de Burcu Köksal ile Ekrem İmamoğlu kavgasının bilinmeyenleri! Canlı yayında tek tek anlattı..
Başkent 'Yavaş Yavaş' çöküyor! İstanbul gibi Ankara'da da metrolar arızalandı
Fazka 'DEM' hazımsızlık yapmış! Savunma sanayimizi hedef aldı
Paralar nereden geldi nereye gitti
Dünyanın gözleri önünde soykırım! Katil İsrail yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
Özgür Özel kontrolü kaybetti! Bu sefer de Alevi-Sunni ayrımı yaptı
ABD'li yazar Müslüman oldu! İsrail'in saldırılarına verdiği tepkiyle ses getirmişti...
Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı! Teröristle görüşen avukattan akla ziyan açıklama
Murat Kurum gençlerin evine misafir oldu: Mutfağa girdi menemen yaptı!
CHP'den kirli para trafiğine 'bağış' süsü: AK Partili isimden algı operasyonlarına yanıt!
6 ilde 'Mahzen-9' operasyonu! 6 organize suç örgütü çökertildi
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...
Ankara Sincan'da EGO otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Özgür Özel'den büyük gaf! 'Bu ramazanda 30 ramazan var'
Bir müjde daha! Nallıhan Köprüsü ve Kuş Cenneti Tüneli hizmete girdi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'nin konuştuğu kazayla ilgili yeni detaylar: Eylem Tok delil karartmak için olay yerine gitti

Türkiye'nin konuştuğu kazayla ilgili yeni detaylar: Eylem Tok delil karartmak için olay yerine gitti

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! En yüksek banka promosyonu veren belli oldu: Hangi banka kaç TL veriyor?

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! En yüksek banka promosyonu veren belli oldu: Hangi banka kaç TL veriyor?

Tiktok kullanıcılarına kötü haber! Yasaklanıyor mu?

Tiktok kullanıcılarına kötü haber! Yasaklanıyor mu?

50 yıldır su içmiyor! Bakın sadece ne içiyormuş...

50 yıldır su içmiyor! Bakın sadece ne içiyormuş...

'Sesim kısıldı' diyerek gitti doktorları şaşkına çevirdi! Boğazından öyle bir şey çıktı ki...

'Sesim kısıldı' diyerek gitti doktorları şaşkına çevirdi! Boğazından öyle bir şey çıktı ki...