Gökhan Keser son görevini yaptı

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yıldızoğlu'nun cenazesine sinema ve tiyatro camiasından pek çok kişi katıldı.Selena dizisinde Kayhan Yıldızoğlu ile birlikte rol alan oyuncu-şarkıcı Gökhan Keser, açıklamalarda bulundu.Gökhan Keser, "Başımız sağ olsun, üzgünüz tabii ki. Türk sineması ve onu tanıyan, sevenler için çok önemli bir isim, özel bir karakterdi. Burada da gelip son görevimizi yapmak istedim. Tüm sevenlerine sabır diliyorum. Benim aslında karşılıklı olarak çok fazla sahnem yoktu ama ortak alanda hep birlikte vakit geçirirdik. O kadar çok sohbet ederdik, o kadar içten ve samimiydi ki. Tecrübelerini bizlere aktarırdı. Ben de elimden geldiği kadar onunla vakit geçirip ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Beraber çalışmaktan, karşılıklı oynamaktan çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.