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'Yargı' dizisine teşekkür ziyareti!

Ay Yapım’ın pazar akşamları Kanal D’de ekrana gelen ‘Yargı’ dizisinin setine anlamlı bir ziyaret gerçekleşti.

Ekleme: 11.03.2024 - 01:53 Güncelleme: 11.03.2024 - 01:54 / Editör: Ozge Selin
Kanal D ekranlarına kilitleyen Ay Yapım'ın ‘Yargı' dizisi, geçtiğimiz bölümlerde organ naklinin insan hayatındaki önemine değinen hikayesiyle herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Dizinin yayınını izleyen bir hasta vefatından önce organlarını bağışlayarak 35 yıldır diyaliz tedavisi gören bir hastaya umut oldu.

ÇİÇEK TAKDİM ETTİLER

Bu olayın üstüne İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü Genel Cerrahi doktoru Öğretim Üyesi Dr. Taner Kıvılcım, Anestezi Doktoru Doç. Dr. Elif Öngel ve Dahiliye Doktoru Öğretim Üyesi Dr.Hasan Açık ‘Yargı'nın setini ziyaret ederek tüm ekip adına yönetmen Ali Bilgin ile başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'e teşekkürlerini iletip çiçek takdim ettiler.

Sema Ergenekon'un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor. ‘Yargı' yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D ekranlarında...

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