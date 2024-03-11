Sarmaş dolaş görüntülendiler!

Bir süredir birlikte olan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, dün öğle saatlerinde ilk kez Bebek’te görüntülendi. Sarmaş dolaş sahili gezen sevgililer, bir süre yürüyüş yaptı.

Murat Ünalmış (2011–2012) ve Sarp Levendoğlu'yla (2014–2017) evlenip boşanan Birce Akalay, kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile gözlerden uzak aşk yaşamaya başladı.'Aramızda Kalmasın' magazin programının haberine göre; ünlü çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Beyoğlu’ndaki bir sinemada Oscar adayı ‘Zavallılar’ filmini el ele izledi.Oyuncu çiftin, sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarına kalp emojisiyle yorum yapmaları hayranlarının dikkatinden kaçmadı.Aynı menajerlik şirketine bağlı olan oyuncuların basın danışmanları, sürpriz ilişkiyi doğruladı ve "Daha çok yeni" açıklamasını yapmakla yetindiler.Bir süredir birlikte olan çift, son olarak Bebek'te görüntülendi. Sarmaş dolaş sahili gezen sevgililer, bir süre yürüyüş yaptı. Sorular üzerine Akalay, “Başka zaman başka yerde konuşuruz. Sokakta konuşmayalım teşekkürler” diyerek, gezintisine devam etti.