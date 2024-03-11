  • USD: 31,86 - 31,92
  • EURO: 34,85 - 34,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sarmaş dolaş görüntülendiler!

Bir süredir birlikte olan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, dün öğle saatlerinde ilk kez Bebek’te görüntülendi. Sarmaş dolaş sahili gezen sevgililer, bir süre yürüyüş yaptı.

Ekleme: 11.03.2024 - 08:20 Güncelleme: 11.03.2024 - 08:22 / Editör: Ozge Selin
Murat Ünalmış (2011–2012) ve Sarp Levendoğlu'yla (2014–2017) evlenip boşanan Birce Akalay, kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile gözlerden uzak aşk yaşamaya başladı.

14 ŞUBAT'TA EL ELE FİLM İZLEDİLER

'Aramızda Kalmasın' magazin programının haberine göre; ünlü çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Beyoğlu’ndaki bir sinemada Oscar adayı ‘Zavallılar’ filmini el ele izledi.

Oyuncu çiftin, sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarına kalp emojisiyle yorum yapmaları hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Sarmaş dolaş görüntülendiler!

"İLİŞKİ DAHA ÇOK YENİ"

Aynı menajerlik şirketine bağlı olan oyuncuların basın danışmanları, sürpriz ilişkiyi doğruladı ve "Daha çok yeni" açıklamasını yapmakla yetindiler.

"SOKAKTA KONUŞMAYALIM"

Bir süredir birlikte olan çift, son olarak Bebek'te görüntülendi. Sarmaş dolaş sahili gezen sevgililer, bir süre yürüyüş yaptı. Sorular üzerine Akalay, “Başka zaman başka yerde konuşuruz. Sokakta konuşmayalım teşekkürler” diyerek, gezintisine devam etti.

Sarmaş dolaş görüntülendiler!
Başkan konuşuyor, dünya dinliyor! Sözleri Yunanistan'a yankılanıyor
Bu sefer de AK Parti'yi hedef aldılar! Fondaş TV'de büyük küstahlık
CHP'li Ali Mahir Başarır'a memleketi Mersin'de yumurtalı protesto!
Kandil'den talimat taşıyan avukata suçüstü! 16 sayfalık talimata küp şeker süsü
Murat Kurum: 'Yalancı Başkan' İmamoğlu emek hırsızlığı yapıyor
Cem Yılmaz'dan Ramazanın ilk gecesi tepki çeken paylaşım!
Seçim mitinginde Biden'a şok tepki! 'Sen soykırımcı bir diktatörsün Joe'
Ünlü oyuncu Ramy Youssef'tan Oscar ödülleri öncesi 'Gazze'de ateşkes' çağrısı: Çocukları öldürmeyi bırakın
Silah kaçakçılarına 75 ilde 'MERCEK-13' operasyonu!
Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na hizmet tepkisi: Yalandan başka bir şey yok
Mansur Yavaş kendiyle çelişti: Önce DEM ile el sıkıştı sonra milliyetçi rolüne sarıldı!
Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar
Başkan Yazıcı, hizmette sınır tanımıyor: Tuzla'da 550 projeyi tamamladı ama harikalar yaratmaya devam ediyor...
AK Parti'den Netanyahu'ya çok sert tepki: Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz…
İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor! CHP'nin yapmadığını Bakanlık yapıyor: Mega proje ile günde 1 milyon yolcu taşınacak
CHP’nin ittifak ortağı DEM’den küstah sözler: Türkiye ve Kürdistan’ı…
CHP’nin 17 ilçedeki Kandil listesi! DEM'e İBB'de grup kurmak için anlaştılar
Kurum'dan İmamoğlu'na 'Metro' yanıtı: İBB resmi sitesi bile beceriksiz başkanı yalanlıyor
FETÖ’nün günce kripto rehberi deşifre oldu! “Makas” operasyonunda flaş detaylar
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşlara sesleniyor
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Ramazan öncesi restoranlara sıkı denetim! 6 binden fazla işletmeye...

Ramazan öncesi restoranlara sıkı denetim! 6 binden fazla işletmeye...

MEB'den flaş açıklama! İlk ve ortaöğretimlerle ilgili yeni karar

MEB'den flaş açıklama! İlk ve ortaöğretimlerle ilgili yeni karar

IP TV ve kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var

IP TV ve kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var

Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Cani annenin avukatından telefon yalanı

Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Cani annenin avukatından telefon yalanı

Togg otomobil devlerini geride bıraktı! Açık ara lider

Togg otomobil devlerini geride bıraktı! Açık ara lider