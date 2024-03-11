Photoshop'suz hali sosyal medyayı salladı

Son dönemde fit görüntüsüyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı Gülben Ergen geçtiğimiz gün bir mekanda sahne aldıktan sonra, basına iletilmek üzere fotoğrafları mail olarak basına servis edildi. Ancak dosyadan bir de Photoshop'suz fotoğraf çıktı.Filtresiz fotoğrafın dosyada unutulmasının ardından Gülben Ergen'in gerçek hali magazin gündemine bomba gibi düştü.Temizmagazin'de yer alan habere göre, Gülben Ergen'in fiziğinin bir hayli inceltilmiş olması gözlerden kaçmadı. Şarkıcıya yaptığı diyetle ilgili esriler yapıldı.“Hayvansal gıdaları hayatımdan çıkardım. Bir süredir bitkisel ağırlıklı besleniyorum. Sıkı diyet listemde sadece sebze ve meyveler var” diyen Ergen 2 ayda 6 kilo verdiğini söylemişti.