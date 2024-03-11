Kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi!

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nikâhtan sonra Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş; ikili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.İŞTE ELAY BEBEKGüzel oyuncu, eşi ve kızıyla birlikte verdiği pozları doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ailesiye objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmamıştı."HOŞ GELDİN ELOŞ'UM"Ünlü isim, gönderisine, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." mesajını yazmıştı.KURAL BOZDUÇiçeği burnunda anne Enver, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kural bozdu ve Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Elay sevimli halleriyle sosyal medyayı sallarken Aslı Enver'in paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.YORUM YAĞDIAralarında Serenay Sarıkaya ve Burcu Biricik'in de bulunduğu birçok ünlü isim paylaşıma yorum yaptı.