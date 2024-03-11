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Hülya Yiğitalp'ten yeni paylaşım!

Oyuncu ve emekli manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Tokbey, memleketi Adana'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Evlat acısıyla sarsılan Yiğitalp, vaktini diğer oğlu Fırat Tokbey ile geçiriyor.

Ekleme: 11.03.2024 - 02:03 Güncelleme: 11.03.2024 - 02:04 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'te çalışan, oyuncu ve emekli manken Hülya Yiğitalp'in kıdemli fırlatma mühendisi oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta 31 yaşındayken Kaliforniya'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.

Yiğit Tokbey'in cenazesi, otopsi ve hukuki işlemlerin ardından memleketi Adana'ya getirilmiş, babaevinde helallik alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verilmişti.

Hülya Yiğitalp'ten yeni paylaşım!

VAKTİNİ OĞLUYLA GEÇİRİYOR

Evlat acısıyla sarsılan Hülya Yiğitalp, bu süreçte diğer oğlu Fırat Tokbey'den teselli buldu ve vaktinin çoğunu oğluyla geçiriyor.

Hülya Yiğitalp'ten yeni paylaşım!

YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Sosyal medya hesabından zaman zaman kaybettiği oğlu Yiğit Tokbey ile anılarını yayımlayan Hülya Yiğitalp, yeni bir paylaşımda bulundu.

Hülya Yiğitalp'ten yeni paylaşım!

"DIŞARI ÇIKMANIN ZAMANI GELDİ"

Bu kez objektif karşısında diğer oğlu Fırat Tokbey ile geçen Hülya Yiğitalp, yayımladığı fotoğrafa şu notu düştü; "Canım Fırat'ım, bana bugün dedi ki, 'Anne, dışarı çıkmanın zamanı geldi, hadi...' Peki dedim. Fotoğraf flu biraz, idare edin, ben çektim."

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