Hülya Yiğitalp'ten yeni paylaşım!

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'te çalışan, oyuncu ve emekli manken Hülya Yiğitalp'in kıdemli fırlatma mühendisi oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta 31 yaşındayken Kaliforniya'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.Yiğit Tokbey'in cenazesi, otopsi ve hukuki işlemlerin ardından memleketi Adana'ya getirilmiş, babaevinde helallik alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verilmişti.VAKTİNİ OĞLUYLA GEÇİRİYOREvlat acısıyla sarsılan Hülya Yiğitalp, bu süreçte diğer oğlu Fırat Tokbey'den teselli buldu ve vaktinin çoğunu oğluyla geçiriyor.YENİ PAYLAŞIM GELDİSosyal medya hesabından zaman zaman kaybettiği oğlu Yiğit Tokbey ile anılarını yayımlayan Hülya Yiğitalp, yeni bir paylaşımda bulundu."DIŞARI ÇIKMANIN ZAMANI GELDİ"Bu kez objektif karşısında diğer oğlu Fırat Tokbey ile geçen Hülya Yiğitalp, yayımladığı fotoğrafa şu notu düştü; "Canım Fırat'ım, bana bugün dedi ki, 'Anne, dışarı çıkmanın zamanı geldi, hadi...' Peki dedim. Fotoğraf flu biraz, idare edin, ben çektim."