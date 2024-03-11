Hande Erçel'i mutluluktan çıldırtacak hamle!

Hande Erçel ile Arzu Sabancı'nın üç oğlundan biri olan Hakan Sabancı'nın yaz aylarında evlenecekleri iddiaları yeniden gündeme geldi. Hande Erçel'i gelin olarak istemediği iddia edilen Arzu Sabancı, son hamlesiyle herkesi şaşırttı.

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte bir düğüne katıldı. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Hande Erçel'e, müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'dan beğeni geldi. Arzu Sabancı bu beğeniyle, Hande Erçel'i gelini olarak görmek istemiyor iddialarına da son noktayı koymuş oldu.Öte yandan Hande Erçel cephesinden de, oyuncunun hayranlarını mutlu edecek bir haber geldi. İddiaya göre; Hande Erçel, yaz aylarında Hakan Sabancı ile evlenecek ve Sabancı ailesinin gelinlerinden birisi olacak.Hande Erçel'in üniversiteye geri dönmesi ve farklı alanlarda kariyer yapmaya başlaması da, cemiyet ailesine gelin olarak gelecek olmasına yorulmuştu.