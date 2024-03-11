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Gülşen'den kıyafetlerine Ramazan ayarı!

Ünlü Popçu Gülşen, önceki akşam "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında Kıbrıs'taki Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı

Ekleme: 11.03.2024 - 10:27 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Sahnede giydiği kıyafetler nedeniyle sık sık konuşulan şarkıcı, bu gece için parlak gri bir uzun etek tercih eden Gülşen, giydiği eldivenlerle de dikkatleri üzerine çekti. Sahnede en sevilen şarkılarının yanı sıra bir çok sarkıya yer veren Gülşen, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 1500 kişiden tam not aldı. Kadınlar Günü içinde konuşan şarkıcı 'Eşlerimizden, erkeklerden bugün için bir dakikalık saygı duruşu beklemiyoruz. Bir ömür boyu saygı bekliyoruz. Tüm kadınların gününü kutlarım. Çünkü bugün bir güne sığacak bir gün değil. Tüm dünyanın gücünün kadınlardan geldiğini biliyorum.' dedi.

Gülşen'den kıyafetlerine Ramazan ayarı!

KIYAFETİNE RAMAZAN AYARI!

Şarkıcı Gülşen haftasonu kadınlar günü kapsaminda Kibris'da konser verdi. Genellikle giydiği dekolte kıyafetlerle manşetleri süsleyen Gülşen, bu sefer oldukça kapalı bir kıyafet tercih etti. Ramazan ayının başlamasına bir gün kala konser veren Gülşen'in sahne kıyafetlerine Ramazan ayari çektiği yorumları yapıldı.

Gülşen'den kıyafetlerine Ramazan ayarı!
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