Çağla Şikel'in düğün telaşı!

Emre Altuğ ile 2008-2015 yılları arasında evli kalan iki çocuk annesi Çağla Şıkel’in ablası Berna Şıkel, Murat Filcan ile evlendi. Çiftin nikah şahitleri ise Çağla Şıkel ile Nail Gönenli oldu.Nail Gönenli, Instagram sayfasından Berna Şıkel ile Murat Filcan’ın düğünden bir karelerini "Çok mutlu olun çok" notuyla paylaştı.Ablasının düğününden kareleri de Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Şıkel, "Ne diyeceğimi bilemediğim tarifsiz bir mutluluk içerisindeyim… Çok mutlusunuz zaten. Hep çok mutlu olun canlarım" mesajını paylaştı.Berna Şıkel'e yeğenleri Uzay ve Kuzey eşlik etti.Gözler ise Şıkel'in çocuklarının babası Emre Altuğ'u aradı.