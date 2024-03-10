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Hababam Sınıfı'ı Semra Öğretmen'in son hali üzdü!

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde öğrenciler tarafından canından bezdirilen 'Semra Öğretmen' masumluğu ve güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı... Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı ile tanınan Semra Özdamar, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Şimdilerde 66 yaşında olan Hababam Sınıfı'nın 'Semra Öğretmen'i son hali ile "Zaman çok acımasız" dedirtti! İşte Yeşilçam'ın masum yüzlü güzeli Semra Öğretmen'in son hali...

Ekleme: 10.03.2024 - 09:22 Güncelleme: 10.03.2024 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam'ın yıldızlar geçidi sayılan filmi Hababam Sınıfı, yıllar geçse de Türk izleyicisinin kalbindeki yerini koruyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi yıllar sonra dahi ilgiyle izleniyor.

Filmdeki bazı oyuncular hayata veda etti ancak bazı oyuncular hala hayatta ve ekrandan uzak bir yaşam sürüyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde güzelliği ile dikkat çeken Semra Özdamar da onlardan...

Hababam Sınıfı'ı Semra Öğretmen'in son hali üzdü!

Semra Özdamar, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde, öğrenciler tarafından canından bezdirilen hocalardan yalnızca biriydi.


Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan Semra Özdamar, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Semra Özdamar'ın son halini görenler, usta oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Şimdilerde 66 yaşında olan Özdamar, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

İşte Semra Özdamar'ın son hali...

Hababam Sınıfı'ı Semra Öğretmen'in son hali üzdü!

Hababam Sınıfı'nda rol aldıktan 3 yıl sonra sinemayı bırakan usta oyuncu, öykü yazarlığı yapmaya karar verdi. Almanya'da yaşayan Özdamar, geçmişte belgesel yapımcısı Süha Arın ile nikah masasına oturmuştu.
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