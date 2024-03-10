Babası olduğum için saygı duyacak

Mehmet Ali Erbil ve 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, 'Hep Yek Loto' filmi kamera karşısına geçti. "Anı olsun diye Gülseren Hanım bir sahnede bizimle olacak" diyen Erbil, sevgilisine 'cadı' göndermesinde bulundu. Ünlü isim, kızının ilişkisini kabul etmemesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hep Yek Loto filminde yer alan yer alan Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan gazetecilerle buluştu. Ceylan, evde sevgilisi Erbil'den oyunculuk dersi aldığını belirtti. Erbil ise "Kuralları var ama öpüşmüyor" diyerek, espri yaptı. Kızı Yasmin Erbil'in, "Babamın evlenmesini istemiyorum" sözlerine Erbil, "Babası olduğum için saygı duyacak ve kabullenecek" dedi.

