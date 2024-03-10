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10 yıllık eşi ile aynı dizideymiş!

Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi yapımlardan tanıdığımız şimdilerde Yargı dizisinin Savcı İclal'i olan Defne Kayalar, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden oldu. Defne Kayalar, son olarak dahil olduğu Yargı dizisindeki performansı ile izleyiciden tam not aldı. İclal Savcı, karakterine hayat veren Defne Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Yargı'nın İclal Savcı'sı meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte kendisi gibi ünlü olan Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi...

Ekleme: 10.03.2024 - 09:15 Güncelleme: 10.03.2024 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Güzel oyuncu Defne Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Yargı'nın Savcı İclal'i Defne Kayalar, sosyal medyanın konuşulanlarından oldu...

Ödüllü oyuncu Defne Kayalar, ilgi odağı oldu. Yargı dizisine dahil olan Defne Kayalar, adliyeye yeni gelen 'İclal Savcı' olarak izleyici karşısına çıktı.Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi yapımlardan tanıdığımız şimdilerde Yargı dizisinin Savcı İclal'i olan Defne Kayalar, meğer eşiyle aynı dizideymiş!

10 yıllık eşi ile aynı dizideymiş!

Yargı dizisinin ünlü yönetmeni Ali Bilgin'in oyuncu eşi Defne Kayalar'ın yeni savcı olarak diziye dahil olması büyük yankı uyandırdı.

Defne Kayalar ve yönetmen eşi Ali Bilgin sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

10 yıllık eşi ile aynı dizideymiş!

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Gündemdeki projeleri ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Türk oyuncu Defne Kayalar'ın hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından sıkça merak ediliyor. Kayalar, 31 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi ve Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde asistanlık yaptı.

Oyunculuğa adım attığı yıllarda Uğur Yücel ile çalışarak kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Defne Kayalar, 2003 yılında "Alacakaranlık" dizisi ve 2004 yılında "Yazı Tura" filmi ile dikkatleri üzerine çekti.

Sonraki yıllarda birçok projede yer alarak başarısını pekiştiren Kayalar, 2014 yılında "Medcezir" dizisindeki "Sedef Kaya" karakteriyle televizyon ekranlarına geri döndü.

Son olarak "Kuş Uçuşu" dizisinde canlandırdığı "Gül" karakteriyle izleyicilerle buluşan Defne Kayalar, kariyerine yeni projeler eklemeye devam etmektedir. Başarılı oyuncunun film ve diziografisi arasında "20 Dakika," "Al Yazmalım," "Delibal," "Hakan: Muhafız," "Menajerimi Ara" gibi önemli yapımlar bulunmaktadır.

Defne Kayalar'ın oyunculuk kariyeri ve projeleri izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmektedir.
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