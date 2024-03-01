Yeni albümü için 12 takım elbise denedi!

Sempatik ve mütevazi tavırlarıyla ilgi odağı olan Bülent Serttaş, "Aşk şarkılarıyla dolu yeni albüm çıkartıyorum. Albüm için 12 farklı takım elbise denemeye geldim. Hepsinin siparişi oluşturuldu, heyecanlıyım" dedi.Yanına gelen sevenlerini de kırmayıp hepsiyle tek tek hatıra fotoğrafı çektiren 59 yaşındaki şarkıcı, alışveriş turu sonrası aracıyla AVM’den ayrıldı.