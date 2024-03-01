Yaşar sahnede duygulandı!

Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzik ziyafeti sunan Yaşar Günaçgün, "Sahnede duygusal anlar yaşandı. Geçen sene bir çocuk korosu benim şarkılarımı söylemişti. Ahmet Turgut'un sesine bayıldım. 'Ahmet'le beraber bir şey yapalım' dedim. Bugün de burada şarkı söyledik, ben gözyaşlarına boğuldum" dedi."SESİNDE FARKLI BİR ŞEY VAR"Ünlü şarkıcı, "Ahmet'e müzik hayatında başarılar diliyorum. Bunca yıl sonra yeni bir nesilin şarkılarımı söylüyor olması beni duygulandırıyor. Bu çocuğun sesinde de farklı bir şey var" ifadelerini kullandı.