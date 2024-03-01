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Ünlü rapçi dünyaevine girdi

Aspova lakabıyla tanınan rapçi Muhammed Kılıçaslan ile Youtuber Aslı Güler sosyal medya hesabından yaptıkları sürpriz bir paylaşımla evlendiklerini duyurdu. Rusya’da nikah masasına oturan ikili ilerleyen aylarda Türkiye’de düğün yapacak.

Ekleme: 1.03.2024 - 08:52 Güncelleme: 1.03.2024 - 08:55 / Editör: Ozge Selin
Muhammed Kılıçaslan, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir mekanda hayranlarının gözü önünde sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuş ve 'evet' yanıtını almıştı.

Aslı Güler parmağında tek taş yüzüğünün yer aldığı bir fotoğrafını paylaşıp 'Evet dedim' notuyla yayınlamıştı.

EVLENDİLER

28 yaşındaki rapçi Muhammed Kılıçaslan, TikTok ve YouTube’da büyük bir takipçi kitlesine sahip olan 26 yaşındaki Aslı Güler ile evlendi.

SOSYAL MEDYADA DUYURDULAR

Aslı Güler ile Muhammed Kılıçaslan, Rusya’da nikah masasına oturdu. Ünlü çift evlendiklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak bir paylaşımla duyurdu. Nikahın ardından nikah cüzdanı ile poz veren ikili, mutlu gününden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Ünlü rapçi dünyaevine girdi

"ARTIK EŞİZ"

Sade bir törenle hayatını birleştiren ikili, daha sonra Türkiye’de sevenlerinin ve ailelerinin de katılacağı bir düğün yapacakları bilgisini paylaştı. Gelinlik ve damatlıkla çekilen pozlarını paylaşan çift, altına şu notu düştü:

Ailelerimizle kostak oynadığımız bir Ankara düğününün tadı başka olur tabii ama biz bunu tercih ettik. Sade ve özel bir gün bizim için. Ülkeye dönünce askere gideceğim, döndüğümde de hepinizle beraber eğlenip kutlama yapacağımız bir etkinlik planlıyoruz. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Artık eşiz, biriz, biziz.

Ünlü rapçi dünyaevine girdi

"KILIÇASLAN OLDUM"

Aslı Güler, 630 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından nikah sonrası pozunu ‘’Aslı Güler Kılıçaslan oldum’’ notuyla yayınladı. Nikah için sade bir gelinlik tercih eden Aslı Güler ile Aspova’ya takipçilerinden tebrik mesajları yağdı. Çiftin nikah sonrası çekilen karelerine beğeni yağdı.

Ünlü rapçi dünyaevine girdi

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