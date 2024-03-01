Ünlü rapçi dünyaevine girdi

Muhammed Kılıçaslan, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir mekanda hayranlarının gözü önünde sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuş ve 'evet' yanıtını almıştı.Aslı Güler parmağında tek taş yüzüğünün yer aldığı bir fotoğrafını paylaşıp 'Evet dedim' notuyla yayınlamıştı.28 yaşındaki rapçi Muhammed Kılıçaslan, TikTok ve YouTube’da büyük bir takipçi kitlesine sahip olan 26 yaşındaki Aslı Güler ile evlendi.Aslı Güler ile Muhammed Kılıçaslan, Rusya’da nikah masasına oturdu. Ünlü çift evlendiklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak bir paylaşımla duyurdu. Nikahın ardından nikah cüzdanı ile poz veren ikili, mutlu gününden kareleri takipçileriyle paylaştı.Sade bir törenle hayatını birleştiren ikili, daha sonra Türkiye’de sevenlerinin ve ailelerinin de katılacağı bir düğün yapacakları bilgisini paylaştı. Gelinlik ve damatlıkla çekilen pozlarını paylaşan çift, altına şu notu düştü:Ailelerimizle kostak oynadığımız bir Ankara düğününün tadı başka olur tabii ama biz bunu tercih ettik. Sade ve özel bir gün bizim için. Ülkeye dönünce askere gideceğim, döndüğümde de hepinizle beraber eğlenip kutlama yapacağımız bir etkinlik planlıyoruz. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Artık eşiz, biriz, biziz.Aslı Güler, 630 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından nikah sonrası pozunu ‘’Aslı Güler Kılıçaslan oldum’’ notuyla yayınladı. Nikah için sade bir gelinlik tercih eden Aslı Güler ile Aspova’ya takipçilerinden tebrik mesajları yağdı. Çiftin nikah sonrası çekilen karelerine beğeni yağdı.