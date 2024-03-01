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Ünlü oyuncu ameliyata alınıyor!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olan Berna Laçin, hastanede çekilen fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncu, yürümesinin dahi yasaklandığını, ciddi bir omurilik sorunu nedeniyle çok acil ameliyata alınacağını açıkladı.

Ekleme: 1.03.2024 - 08:26 Güncelleme: 1.03.2024 - 08:27 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin popüler oyuncularından Berna Laçin'den kötü haber. Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acil olarak ameliyata alınacağını açıkladı.

Laçin, Pamukkale'de gerçekleşecek olan tek kişilik oyunu "Hayal Satıcısı"nın yanı sıra, 7 Mart'ta İzmir ve 8 Mart'ta Bodrum'da sahneleyeceği oyunların iptal edildiğini belirtti.

Önümüzdeki ay gerçekleşecek oyunlarını da iptal ettiğini duyuran ünlü oyuncu, acilen ortaya çıkan ve yürümesinin dahi yasaklandığı ciddi bir omurilik sorunu yaşadığını söyledi.

Laçin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kul kurar kader gülermiş"

"Kul kurar kader gülermiş. Bu akşam şahane bir organizasyon için Pamukkale’de tek kişilik oyunumu oynayacaktım. Ardından 7 Mart İzmir ve 8 Mart Bodrum sahnesini yine “Hayal Satıcısı” oyunumla açacaktım.

Omurilik sorunu

Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım .

"Çok çok özür diliyorum"

E bunca yük ve baskı elbet kendini bedende de baskı olarak gösterecekti , ne yaşarsak bedende hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Tüm seyircilerden çok çok özür diliyorum. İyi günlerde görüşmek üzere , o güne kadar dualarınızı beklerim. Sevgiler , saygılar"

Ünlü oyuncu ameliyata alınıyor!
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