Sinem Kobal kızının fotoğraflarını paylaştı!

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği ve iki kız çocuğu olan Sinem Kobal, küçük kızı Leyla ile karelerini yayınladı.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i, 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.Güzel oyuncu, 6.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından küçük kızı Leyla ile çekilen yeni pozlarını paylaştı.Kobal'ın kısa sürede 40 bin beğeni alan gönderisine; "Maşallah ne kadar güzelsiniz", "Kenan ağabeyime selamlar" ve "Nazar değmesin" gibi mesajlar yazıldı.