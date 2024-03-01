Kızı Miray'ın yüzünü ilk kez gösterdi!

Murat Yıldırım (44), 2016 yılında dünyaevine girdiği Faslı İman Elbani'yle (41) mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ünlü çift, Ekim 2022'de dünyaya gelen kızlarının yüzünü sosyal medyada göstermiyordu.Miray'ın ilk görüntüsünü İman Elbani'nin babası yanlışlıkla paylaşınca, ünlü oyuncudan dikkat çeken bir hamle geldi."YANLIŞLIKLA PAYLAŞINCA TANSİYONU YÜKSELMİŞ"Yıldırım, paylaşım yaptığı için sonradan kayınpederini rahatlatmak için kızına meyve yedirdiği anları Instagram hesabından yayınladı.YORUM VE BEĞENİ YAĞDIÜnlü oyuncu, binlerce beğeni ve çok sayıda yorum alan videoya, "Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca tansiyonu yükselmiş. Biz de paylaşalım ki tansiyonu düşsün. Miray’dan sevgilerle" mesajını yazdı.