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Kızı Miray'ın yüzünü ilk kez gösterdi!

Kızı Miray’ın yüzünü gizlemeyi tercih eden Murat Yıldırım, eşi İman Elbani'nin babası yanlışlıkla torununun görüntüsünü yayınlayınca, 16 aylık kızı ile ilk paylaşımını yaptı.

Ekleme: 1.03.2024 - 01:55 Güncelleme: 1.03.2024 - 01:56 / Editör: Ozge Selin
Murat Yıldırım (44), 2016 yılında dünyaevine girdiği Faslı İman Elbani'yle (41) mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ünlü çift, Ekim 2022'de dünyaya gelen kızlarının yüzünü sosyal medyada göstermiyordu.

Miray'ın ilk görüntüsünü İman Elbani'nin babası yanlışlıkla paylaşınca, ünlü oyuncudan dikkat çeken bir hamle geldi.

Kızı Miray'ın yüzünü ilk kez gösterdi!

"YANLIŞLIKLA PAYLAŞINCA TANSİYONU YÜKSELMİŞ"

Yıldırım, paylaşım yaptığı için sonradan kayınpederini rahatlatmak için kızına meyve yedirdiği anları Instagram hesabından yayınladı.

Kızı Miray'ın yüzünü ilk kez gösterdi!

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Ünlü oyuncu, binlerce beğeni ve çok sayıda yorum alan videoya, "Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca tansiyonu yükselmiş. Biz de paylaşalım ki tansiyonu düşsün. Miray’dan sevgilerle" mesajını yazdı.
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