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Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan itirafı!

'Zehra' karakterine hayat verdiği 'Hatıran Yeter' filmi ile gündemde olan Belçim Bilgin (41), 2006–2018 yılları arasında evli kaldığı, 15 yaşındaki oğlu Rodin'in babası Yılmaz Erdoğan’la (56) ilgili sözleriyle dikkat çakti.

Ekleme: 1.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 1.03.2024 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
'Katarsis' programına konuk olan Belçim Bilgin, "oyunculuk kariyerinde eski eşi Yılmaz Erdoğan’ın nüfuzunu kullandığı" şeklindeki bir izleyici yorumuna yanıt verdi.

"YILMAZ'LA İLİŞKİM KAPILARIN ÜZERİME KAPANMASINA DA NEDEN OLDU"

Yılmaz’la evlenmeden önce kariyerim zaten başlamıştı. Yine yapacaktım yapacağımı. Yılmaz’la ilişkim çoğu zaman kapıların üzerime kapanmasına da neden oldu. Bir sürü yerde de kapıları açtı. İyisiyle, kötüsüyle hepsi için çok şükür.

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan itirafı!

"BEN ÇOK KÜÇÜKTÜM"

Evliliklerinin neden yürümediği sorusu üzerine Bilgin, "Ben çok küçüktüm. Bir şeyler bittiğinde hem kendini, hem hayatı paylaştığın insanı tüketmeye gerek yok. Sıkışmak çok kötü bir duygu. Sıkışmaktansa gitmek gerek" şeklinde konuştu.

"HAYATA İNANCIMI TAZELEDİ"

İtalyan Alfredo Di Blasio ile 3.5 yıldır aşk yaşayan güzel oyuncuya, "Âşık mısın?" sorusu da yöneltildi. Ünlü isim, "Evet. Yüzde yüz kendim olabildiğim, çok özgür hissettiğim özel bir ilişki yarattık birlikte. Benim hayata karşı bakışımı ve inancımı tazeledi onun varlığı" ifadelerini kullandı.

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan itirafı!


Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan itirafı!




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