Afra Saraçoğlu'ndan şoke eden hareket!

Afra Saraçoğlu bir dargın bir barışık ilişki yürüttüğü ve magazin gündemini meşgul eden sevgilisi Mert Ramazan Demir'le ilgili bir soru aldı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili aldığı soru sonrası yaptığı Instagram güncellemesiyle şoke etti.

Afra Saraçoğlu sosyal medyada çok konuşulacak bir harekete imza attı. Nev-i şahsına münhasır tavırlarıyla dikkat çeken Yalı Çapkını'nın Seyran Korhan'ı Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile de gerçek hayatta bir aşk yaşamıştı. Bir ayrılık bir barışma haberleriyle gündeme gelen Afra Saraçoğlu, bu konuda magazincilerden de sıklıkla soru alıyor.Son olarak oyuncu, bir magazin röportajında Mert Ramazan Demir sorusu sonrası verdiği mimik tepkisini ekran görüntüsü olarak alıp, Instagram'da profil fotoğrafı yaptı.İşte Afra Saraçoğlu'nun yeni profil görüntüsü!