Usta oyuncu Nur Sürer'in acı günü!
Son olarak 'Aile' dizisinde 'Hülya Soykan' karakterine hayat veren Nur Sürer'in kardeşi Süleyman Sürer hayatını kaybetti.
Nur Sürer, aldığı acı haberle sarsıldı. Sürer'in 65 yaşındaki kardeşi Süleyman Sürer, tedavi gördüğü Muğla Devlet Hastanesi’nde dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Süleyman Sürer, dün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazından sonra Muğla Beldibi Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedildi.
Süleyman Sürer, dün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazından sonra Muğla Beldibi Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedildi.