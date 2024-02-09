Ünlü çift ebeveynlik kursuna gidecek

Yıllar önce "Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022'nin Eylül ayında evlenmişlerdi.Mutlu bir evlilik sürdüren ikili, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuşlardı. - Hamilelik haberlerini doğrulayan güzel oyuncu, "Evet, haber doğru. 2.5 aylık hamileyim." diye konuştu.Baba olacağı haberini aldığında yaşadığı mutluluğu paylaşan Berk Oktay, "O duyguyu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama birkaç gün heyecandan kendime gelemedim. İsim düşünmedik, sağlıkla aramıza gelmesini istiyoruz. Sabırsızca bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.Şimdi ise Nişantaşı’nda görüntülenen Berk Oktay, “Kısmetse haziran gibi kızımıza kavuşacağız. İsim konusunda kararsız kaldık.Babalık konusunda çok araştırma yapıyorum. Yıldız’la birlikte doğumdan birkaç hafta önce ebeveyn kursu alacağız.” dedi.