Paylaşımı beğeni topladı

Magazin dünyasının parmakla gösterilen örnek çiftlerinden ünlü oyuncu Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, bundan 13 yıl önce evlenmişti.Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı. Türkiye'den İngiltere'ye yerleşen ve çocuklarını gözlerden uzakta büyüten ünlü çiftten Korel, ilk göz ağrısı oğlu Ali'yi yüzü kapalı paylaştı.Oğlunun doğum gününü kutlayan Korel paylaşımına; 'İyi ki doğdun oğlum. Kıymetlim, İlk göz ağrım.Bu dünyayı cennet yaptın bana. Seninle dönüştüm, büyüdüm. Varlığın bir hediye ailemize. Kardeşlerin ve biz çok şanslıyız.Sana olan sevgimi anlatmaya bildiğim hiçbir kelime yetmiyor. Sağlıkla, mutlulukla hep el ele hep birlikte oğlum. İyi ki doğmuşsun.' notunu düştü. Anne-oğul pozu, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.