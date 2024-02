Mehmet Yalçınkaya'dan yıllar sonra yürek yakan itiraf: Rüyamda görmek için yalvarıyorum

Ekranların tanınan yüzü ünlü şef Mehmet Yalçınkaya Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketi sonrası 32 gün afet bölgesinde kalarak gönüllere de taht kurmuştu.NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına katılan Yalçınkaya o acı günlere dair konuştu.'Hayatı sorgulamaya başladım'Yalçınkaya, deprem bölgesinde yaşadıkları hakkında, 'Bir tane beyefendi uzakta bekliyor, çekingen. 2Siz niye bekliyorsunuz almıyorsunuz' dedik, 'Ben isteyemem. Bir fabrikam vardı yıkıldı, altı katlı evim vardı, altında dört Mercedes arabam vardı. Bugün size pirinç istemeye geldim' dedi. Bunu gördüm. Hayatı sorgulamaya başladım.Fabrikası olan bir adam, evleri arabaları var, sabahleyin 5.30'da adamın cebinde 10 lira yok! Bunu gördüğünüz an her şeyi sorguluyorsunuz. Bunu görünce 'Boş ver kardeşim!' diyorsun' ifadelerini kullandı.Ünlü şef, 2020 yılında vefat eden babası Seyfettin Yalçınkaya hakkında da konuştu.Ahmet Mümtaz Taylan 'Kaçamazsın babandan da bahsedeceğiz. Neden babandan hiç bahsetmiyorsun?' diye sorması üzerine Yalçınkaya şunları söyledi:'Benim içimde ukdedir''Babamdan niye hiç bahsetmiyorum… Babam öldükten sonra çok bahsettim. Benim içimde ukdedir. Babamla ben çok zaman geçiremedik. Çok küçük yaşta amcamın yanına çıraklığa gittim.Farklı tesislere, otellere, uzaklara gittim. Babamla toplasanız üç sene anca geçirmişimdir ya da dört sene. Hep bayramlarda, senelik izinlerimde babamla birlikte oldum.''Bir şey itiraf edeyim…'Mehmet Yalçınkaya, 'Bir şey itiraf edeyim… ‘Babam öldüğünde acaba üzülecek miyim?' diyordum. Çünkü çok az zaman geçirdik. Onu çok severdim içten içe. Çok az zaman geçirdiğim için, uzak kaldığımız için babamla ilgili üzülür müyüm diye düşünüyordum. Öyle değilmiş…' dedi.'Bu kadar özleyeceğim bilseydim...'Yalçınkaya sözlerine 'Yandım hem de nasıl yandım. Çok üzüldüm. Ben babamı bu kadar özleyeceğim bilseydim, babama daha çok sarılırdım, onu daha çok koklardım. Ona bir yemek yapardım. Daha çok zaman geçirirdim.'Rüyamda görmek için yalvarıyorum'Bu benim için çok kötü bir travmadır. Babamla ilgili kendimi suçladığım şey şu; Bir insan aile büyükleriyle alakalı ne kadar çalışırsa çalışsın niye fazla zaman ayıramaz? Bunu da depremde anladık. ‘Babam öldüğünde üzülür müyüm?' diye düşünen Mehmet şu an babasını rüyasında görmek için yalvarıyor. Bu benim için ayrı bir ukdedir' diye devam etti.Babasının en çok kokusunu özlediğini söyleyen Mehmet Yalçınkaya, 'Ben en çok kokusunu özlüyorum mesela. Baba kokusu diye bir şey var ya… O kokuyu kimsede bulamıyorsun. Baba kokusu başka bir parfüm. Baba kokusu biraz ter, biraz kumaş, biraz toz kokusu' ifadelerini kullandı.