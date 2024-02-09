Hülya Avşar program müjdesini verdi!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, program müjdesini verdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hülya Avşar, "Bir Hülya Avşar Sohbeti" ile YouTube'da yayınlanacak.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve gündeme dair açıklamaları ile sıkça magazin basınında yerini alan Hülya Avşar, bir süredir ekranlarda yerini almıyor.



Hem oyuncu hem de şarkıcı olarak kariyerinde büyük başarılar elde eden ünlü sanatçı Hülya Avşar'dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Avşar kızı Twitter'dan paylaşımda bulundu.



HÜLYA AVŞAR PROGRAM MÜJDESİNİ VERDİ



Hülya Avşar, sevenleriyle yeni sohbet programı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' ile buluşmaya hazırlanıyor. 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin ilk bölümü 9 Şubat Cuma günü yayınlanacak.



Avşar'ın programı şimdiden hayranları tarafından merak konusu oldu.